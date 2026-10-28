Con abstenciones de RN y la UDI: Cámara aprueba resolución que pide la salida del ministro Rabat y sus subsecretarios

Esta tarde, la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó un proyecto de resolución que solicita al presidente José Antonio Kast pedir la renuncia del ministro de Justicia y Derechos Humanos, Fernando Rabat, y de los subsecretarios de Justicia, Luis Silva, y de Derechos Humanos, Pablo Mira, a raíz de la polémica por las rebajas de penas a condenados por delitos sexuales contra menores.

La iniciativa fue aprobada por 68 votos a favor, 42 en contra y 7 abstenciones.

Esta sería la única resolución aprobada durante la jornada que exige la salida del titular de Justicia, cuya continuidad ha sido cuestionada por la oposición.

Es importante señalar que en la votación hubo abstenciones en el oficialismo, como la de los parlamentarios de Renovación Nacional, Ximena Ossandón y Juan Carlos Beltrán, y de la Unión Demócrata Independiente (UDI), por Flor Weisse y Guillermo Ramírez, quien es el presidente de la tienda.

A ello se le suma Juan Marcelo Valenzuela, quien pertenece al Partido de la Gente (PDG).

El proyecto presentado por un grupo de diputados de oposición solicita al presidente Kast ejercer las responsabilidades políticas y administrativas correspondientes, esencialmente mediante la salida del ministro Rabat y de sus subsecretarios.