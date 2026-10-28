Luis Hermosilla vuelve a la cárcel: Decretan prisión preventiva por soborno en investigación vinculada al exfiscal Manuel Guerra

La tarde de este miércoles, el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago decretó prisión preventiva para el abogado Luis Hermosilla.

La medida se decretó luego de que fuera formalizado por cohecho y violación de secreto en el marco de una nueva arista del Caso Audios.

El tribunal decidió decretar la máxima cautelar bajo el argumento de que la libertad del abogado representa un peligro para la seguridad de la sociedad.

La investigación apunta a una presunta red de favores y entrega de información reservada que lo vincularía con el exfiscal regional metropolitano Oriente, Manuel Guerra.

Hermosilla cumplió 205 días en prisión preventiva en el Anexo Penitenciario Capitán Yáber por el caso Audio. El 20 de marzo de 2025 salió para cumplir arresto domiciliario, pero regresó a la cárcel 11 días después y volvió a salir el 6 de junio para continuar con la medida cautelar en su hogar.