Apple presenta su primer MacBook Pro con pantalla táctil: También recupera el clásico logo iluminado

Apple presentó una nueva generación de equipos, encabezada por la MacBook Pro con pantalla PROLED XDR con pantalla táctil, una novedad que llega por primera vez a esta línea de computadores. El modelo estará disponible en versiones de 14 y 16 pulgadas e incorporará los chips M5 Pro y M5 Max.

“El nuevo MacBook Pro con pantalla PROLED XDR supone un avance monumental para el Mac”, señaló Johny Srouji, quien agregó que “PROLED XDR es la mejor pantalla para portátiles del mundo. Combina la tecnología OLED tándem de última generación con algoritmos avanzados en nuestro motor de visualización para ofrecer la fidelidad visual con la que los profesionales soñaban”.

“El nuevo MacBook Pro es el resultado de la profunda integración entre los chips, el hardware y el software de Apple, y sencillamente no hay nada igual“, añadió Srouji, director de hardware de Apple.

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La pantalla alcanza un brillo máximo de 2.000 nits y una relación de contraste de 10.000.000:1. También cuenta con una tasa de refresco adaptativa de hasta 120 Hz y compatibilidad con las gamas de color P3 y Adobe RGB, de acuerdo a lo que detalló la compañía de la manzana mordida.

La nueva pantalla permite interactuar directamente con el contenido mediante gestos táctiles. El equipo también incorpora Dynamic Island, que llega por primera vez al Mac para mostrar información como actividades en tiempo real y facilitar el acceso a funciones como Spotlight y Siri.

Entre sus principales características destacan:

Pantalla: PROLED XDR con tecnología OLED tándem, en versiones de 14,2 y 16,3 pulgadas.

PROLED XDR con tecnología OLED tándem, en versiones de 14,2 y 16,3 pulgadas. Procesadores: chips M5 Pro y M5 Max.

chips M5 Pro y M5 Max. Memoria y almacenamiento: hasta 128 GB de memoria unificada y 16 TB de almacenamiento.

hasta 128 GB de memoria unificada y 16 TB de almacenamiento. Autonomía: hasta 24 horas de batería.

hasta 24 horas de batería. Audio: sistema de seis parlantes con graves un 50% más profundos.

sistema de seis parlantes con graves un 50% más profundos. Conectividad: Thunderbolt 5, HDMI, lector SDXC, MagSafe, Wi-Fi 7 y Bluetooth 6.

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Nueva iMac con chip M6

Apple también presentó una nueva iMac con chip M6, que mantiene su formato todo en uno y una pantalla Retina 4.5K de 24 pulgadas. El equipo estará disponible en siete colores: azul, verde, rosa, amarillo, púrpura, naranja y plateado.

La compañía también destacó las capacidades de procesamiento y las funciones de inteligencia artificial del equipo, que incorpora dos motores neuronales de 16 núcleos. Además, contará con macOS 27 y acceso a funciones de Apple Intelligence y Siri.

Shelly Goldberg, vicepresidenta de Hardware Engineering, afirmó que “gracias al rendimiento y las capacidades de IA descomunales del M6 que potencian cualquier flujo de trabajo y la nueva generación de Apple Intelligence con Siri AI, junto con la espectacular pantalla Retina de 24 pulgadas, un diseño elegante en siete colores impactantes y macOS 27, la nueva iMac tiene todo lo que los usuarios necesitan para administrar su negocio, organizar su vida y hacer realidad sus ideas”.

Entre sus principales características se encuentran:

Procesador: chip M6, con CPU de hasta 12 núcleos y GPU de hasta 12 núcleos.

chip M6, con CPU de hasta 12 núcleos y GPU de hasta 12 núcleos. Pantalla: Retina 4.5K de 24 pulgadas.

Retina 4.5K de 24 pulgadas. Conectividad: Wi-Fi 7, Bluetooth 6 y Ethernet de 2,5 Gb.

Wi-Fi 7, Bluetooth 6 y Ethernet de 2,5 Gb. Puertos: hasta cuatro puertos Thunderbolt 4.

hasta cuatro puertos Thunderbolt 4. Pantallas externas: compatibilidad con hasta dos monitores 6K.

MacBook Pro de 14 pulgadas suma chip M6

La compañía también renovó la MacBook Pro de 14 pulgadas con el chip M6, una alternativa distinta del modelo con pantalla PROLED XDR y procesadores M5 Pro y M5 Max. Esta versión mantiene la pantalla Liquid Retina XDR e incorpora mejoras de rendimiento respecto de la generación anterior.

Según Apple, la GPU ofrece un rendimiento gráfico hasta un 30% superior al del modelo con chip M5, mientras que las tareas de inteligencia artificial pueden ejecutarse hasta un 25% más rápido. La autonomía también alcanza hasta 24 horas, de acuerdo con las especificaciones de la compañía.

Respecto a este lanzamiento, Goldberg sostuvo que “con el potente chip M6, llevamos el rendimiento a otro nivel, con un gran salto en velocidad del CPU y gráficos, y capacidades aún más poderosas para las tareas de IA en el dispositivo. Gracias a su increíble duración de batería, una espectacular pantalla Liquid Retina XDR y conexiones aún más veloces, ofrece una combinación fantástica de rendimiento, capacidad y valor”.

Sus principales características son: