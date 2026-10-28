“No se me ha reprochado ni una sola infracción de ley”: Ministro Rabat defiende su gestión ante la Cámara

Tras la sesión especial realizada esta tarde en la Cámara de Diputadas y Diputados, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Fernando Rabat, defendió su actuar en medio de la polémica por la rebaja de penas a condenados por delitos sexuales contra menores de edad y abordó las instrucciones que recibió del presidente José Antonio Kast.

El secretario de Estado aseguró que su gestión no ha incurrido en ilegalidades y reafirmó su compromiso con la protección de niños, niñas y adolescentes víctimas de estos delitos.

“No se me ha reprochado ni una sola infracción de ley, ni una sola infracción de la Constitución. No voy a cejar hasta que nunca más ningún delincuente que haya abusado o violado a un niño esté en la calle. Y el compromiso, cumpliendo las instrucciones del señor presidente de la República, es preocuparnos ahora de las víctimas. Nuestro Estado, nuestros órganos especializados, van a evitar la revictimización”, sentenció.

Al consultarle respecto a cuál fue la misión que le solicitó el presidente José Antonio Kast, Rabat apuntó a que el mandatario y el biministro del Interior y Segegob, Claudio Alvarado, junto al titular de la Secretaría General de la Presidencia, José García Ruminot, le solicitaron “procurar mejorar una legislación que desde el año 2022 tiene vacíos que permiten la situación actual”.

Además, agregó que “nos ha exigido además, preocuparnos de la víctima, para que no vuelva a haber revictimización. Y ese compromiso lo hemos asumido con entereza, lo hemos asumido también con la verdad, que es lo que hemos hecho hoy en esta honorable Cámara de Diputados”.