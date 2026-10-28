Comisaría de Lo Espejo llevará el nombre del cabo Cristopher Aguilera, asesinado durante un patrullaje

Este miércoles se realizó la ceremonia de rebautización de la 42ª Comisaría, ubicada en Lo Espejo, Región Metropolitana.

La actividad fue encabezada por el ministro de Seguridad, Martín Arrau, y el general director de Carabineros, Marcelo Araya, quienes la bautizaron como 42ª Comisaría de Radiopatrullas e Intervención Policial S.O.M. Cristopher Aguilera Fernández.

El cambio de nombre se produjo a raíz del asesinato del cabo segundo Cristopher Aguilera, quien el pasado 27 de septiembre recibió un disparo en la cabeza durante un patrullaje en la comuna, lo que le provocó la muerte. El funcionario tenía 30 años y era padre de un hijo de nueve meses.

Durante la actividad, el ministro Arrau destacó el compromiso de la institución y recalcó que Chile no olvidará al carabinero asesinado y que “ninguna placa alcanzará para honrar su memoria“.

También señaló que, en muchas ocasiones, los funcionarios policiales entregan su vida en el cumplimiento del deber: “El nombre de Cristopher en este cuartel no será solo un punto en la placa de entrada, sino una inspiración para cuidarse entre ustedes y seguir protegiendo a esta comunidad“, afirmó.