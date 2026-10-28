“Le faltó decencia al alcalde”: Pablo Milad cuestiona clausura de la ANFP y anuncia acciones judiciales

Este miércoles se clausaron las instalaciones de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) en la comuna de Peñalolén.

La medida se debe a que la sede ubicada en Avenida Quilín 5635 funcionaba sin contar con una patente municipal desde hace más de 15 años.

Hace poco tiempo se dio a conocer que el ente rector del fútbol chileno mantiene una deuda con la Municipalidad de Peñalolén que asciende a $172 millones.

Tras ello, el alcalde de la comuna, Miguel Concha, recalcó que “esta institución no ha respetado al municipio de Peñalolén ni la ley. Por eso, nos vemos en la obligación de generar esa clausura“.

La respuesta de Milad

Tras ello, Pablo Milad, presidente de la ANFP, entregó su versión de los hechos y apuntó a que “han sido completamente arbitrarios. Nosotros vamos a hacer las acciones judiciales correspondientes. Ya pedimos un recurso de protección con respecto a esto”, según informó T13.

“El señor alcalde, que llamó a toda la prensa para hacerse famoso, no dio la cara cuando llegué. Entonces, yo le pregunto: ¿Cuál es el fin de esto? ¿Hacerse famoso? ¿Utilizar el fútbol como un medio de comunicación electoral el día de mañana? ¿Por qué no mandaron una carta diciendo ‘tienen tal plazo para regularizar parte de los edificios que no están con los permisos correspondientes’? Eso no lo hicieron“, añadió.

En relación a la deuda del organismo con el municipio, Milad agregó que “las patentes tienen un hecho que es relativo al patrimonio. Esta institución hace dos años que tiene patrimonio positivo. Todos los años anteriores fue negativo. Según la ley, debería haberse pagado el mínimo. Lo que pasa es que mandan una cuenta de atraso de 16 años con unos intereses de casi 100 millones“.

“Ahora está entrenando la selección Sub 17 que va al Mundial de Qatar. ¿Qué le digo a los chicos? ¿Le digo que se vayan para la casa, que no entrenen más, que se vayan al Mundial sin entrenar? Las consideraciones no se tomaron. Le faltó decencia al alcalde“, concluyó.