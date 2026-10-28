Flávio Bolsonaro se declara el “verdadero presidente electo de Brasil” tras huida a Estados Unidos

(EFE).- El senador ultraderechista Flávio Bolsonaro, quien huyó a Estados Unidos dos días después de perder las elecciones presidenciales, se declaró este miércoles el “verdadero presidente electo de Brasil”, en una carta abierta que divulgó en sus redes sociales.

El hijo mayor del exmandatario Jair Bolsonaro aterrizó este miércoles en Miami (Florida, EE. UU.) después de salir de Brasil vía Argentina junto con su familia para poner rumbo a Estados Unidos, donde será acogido por el Gobierno de Donald Trump, aliado de su padre.

En la misiva, Flávio, derrotado en la segunda vuelta de las elecciones frente al actual gobernante, Luiz Inácio Lula da Silva, agradeció al presidente de Argentina, Javier Milei, por su “coraje” y “sentido de justicia”, y a Trump por acogerlo en el país norteamericano.

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