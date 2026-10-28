Licencias médicas: Corte Suprema remueve a otros tres jueces por viajar al extranjero

El Pleno de la Corte Suprema resolvió remover a otros tres jueces por viajes al extranjero mientras estaban con licencia médica.

Durante esta jornada se votaron y dieron a conocer los resultados de los últimos cinco cuadernos de remoción que se mantenían pendientes.

De ese total, se respaldó la expulsión de tres jueces del Poder Judicial. En los otros dos casos no se aprobaron los cuadernos de remoción.

La presidenta del máximo tribunal judicial, Gloria Ana Chevesich, detalló que en votación unánime se resolvió remover a un integrante de la Judicatura, “considerando que no mantuvo el buen comportamiento que exige el artículo 80 de la Carta Fundamental”.

Los otros dos integrantes fueron expulsados en votación dividida bajo los mismos argumentos.

Chevesich explicó los motivos por los cuales se rechazó la remoción de los dos magistrados restantes: “Respecto de uno, porque no lo decidió la mayoría de los integrantes del Pleno y, respecto del otro, porque no ejercía el cargo de juez al momento de hacer uso de licencia médica con la cual salió al extranjero”.

Cabe recordar que la revisión de los cuadernos de remoción se realizó en distintas oportunidades.

En las primeras dos instancias se resolvió expulsar a 11 jueces que realizaron viajes fuera de Chile mientras estaban con reposo médico; mientras que en la segunda se removió a cuatro jueces más. A ellos se suman los tres de este miércoles.

La Corte Suprema no entregó los nombres de los tres jueces removidos hoy; sin embargo, el periodista de CNN Chile, Juan Cristóbal Chateau, comunicó que uno de ellos es el juez Daniel Urrutia.