José Alfredo Fuentes celebró 60 años de trayectoria con histórico concierto en el Teatro Caupolicán

60 años de música, recuerdos y canciones que han acompañado a distintas generaciones de chilenos. José Alfredo Fuentes, el querido Pollo Fuentes, celebró seis décadas de trayectoria artística con un espectáculo cargado de emoción, nostalgia y grandes invitados. El histórico Teatro Caupolicán fue el escenario elegido para esta celebración realizada el pasado domingo, donde el público pudo revivir parte de la historia musical de nuestro país.

Al respecto, el homenajeado expresó: “Una gran alegría, una gran emoción. A veces como que no te convences de que esto está pasando, porque son 60 años de vida artística, comencé a los 17, 18. Y ver que la gente, bueno, ustedes lo vieron, que me sigue queriendo tanto, me llena de emoción, me llena de obligación para tratar de estar un par de años más fuerte, dispuesto a entregarle lo que tanta gente adulta, chiquillas de entre 60 y 100, merecen vivir estas emociones. Así que voy a seguir cantando un tiempito más, más para ellas que para nadie”.

Sobre el escenario se reunieron destacadas figuras de la recordada Nueva Ola chilena, como Wildo, los hermanos Zabaleta, Gloria Benavides y Pat Henry. Junto al reconocido director musical Horacio Saavedra, quienes acompañaron al artista en esta importante conmemoración.

El cantante Wildo comentó sobre su participación: “Nunca me imaginé de que me fueran a reconocer, son 56 años en México. Pero resulta que entro al escenario, veo, y la gente hasta decía como ‘¿es verdad, no es verdad?’. Increíble. Qué pueblo, mira, qué público más maravilloso, esa es la verdad”.

Por su parte, la artista Gloria Benavides agregó: “Estar ahora en los 60 años y seguir él vigente, y nosotros también, y cantando y felices y con energía, es maravilloso. Es un cumpleaños muy feliz para José Alfredo”.

Pero la celebración también tuvo espacio para las nuevas generaciones. La popular agrupación Santaferia llegó hasta el Caupolicán para compartir escenario con el Pollo Fuentes, protagonizando uno de los encuentros musicales más especiales de la jornada.

Sobre esta colaboración y la presencia de sus pares, el cantante señaló: “Santaferia, espectacular los muchachos, que se dirigen a un público más joven, pero que también son cariñosos, respetuosos. Un honor haber grabado con ellos. Y por supuesto mis amigos de siempre, Álvaro Salas, Bombo Fica, la Gloria Benavides, Pat Henry que llegó, Horacio Saavedra, Wildo, los hermanos Zabaleta, Germán Casas que por razones de salud no pudo estar. Y todos los que querían venir pero no alcanzaba para tanto”.

Una noche que no solo celebró la carrera de un cantante, sino también el legado de una época que marcó profundamente la música popular chilena. Porque después de 60 años, José Alfredo Fuentes sigue demostrando que las grandes canciones y el cariño del público permanecen intactos.