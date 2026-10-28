Gobierno vuelve a blindar a ministro de Justicia tras polémica por rebaja de penas a abusadores de menores: “Ha sido un gran ministro”

Este miércoles, el vocero de Gobierno, Gonzalo Arenas, se refirió a la situación del ministro de Justicia, Fernando Rabat, en medio de la crisis por las rebajas de penas a condenados por agresiones sexuales contra menores de edad.

En este contexto, reiteró el respaldo de la administración del Presidente José Antonio Kast a Rabat, a pesar que el propio mandatario reconoció un error en la tramitación de los decretos firmados por las autoridades del ministerio.

Sobre este punto, Arenas sostuvo que “el ministro cuenta con el mismo respaldo del Presidente Kast. El ministro Rabat ha sido un gran ministro. Él no ha cometido ningún hecho ni ilegal ni inconstitucional”.

“Los ministros están en sus cargos mientras cuenten con la confianza del Presidente de la República, y el ministro Rabat cuenta con la plena confianza del Presidente de la República“, añadió.

En esa misma línea, sostuvo que “en cuanto a la acusación constitucional, es una facultad de la Cámara de Diputados, están en todo su derecho de poder presentarla”.

“Nosotros, como Ejecutivo, consideramos que no se cumplen ninguna de las causales establecidas en la Constitución para una acusación constitucional y, por lo tanto, cuando consideramos que la Constitución y la ley resguarda bien los derechos de las actuaciones que ha desarrollado el ministro Rabat, no vemos por qué tenga que pedirse la renuncia a un ministro por una acusación constitucional”, remató.