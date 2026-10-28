Detienen a tres integrantes de “Las Águilas”, facción del Tren de Aragua, tras hallazgo de cadáver en toma de Puente Alto

Tres personas fueron detenidas luego de que este lunes la Policía de Investigaciones (PDI) encontrara un cuerpo enterrado bajo una vivienda del asentamiento irregular “El Sueño de Todos”, ubicado en la comuna de Puente Alto, Región Metropolitana, cerca del límite con Pirque.

El hallazgo se produjo en el marco de una investigación de la Bipe Antisecuestros Metropolitana de la PDI y la Fiscalía Supraterritorial contra “Las Águilas”, facción del Tren de Aragua. Los restos estaban a 1,40 metros de profundidad y habían sido inhumados ilegalmente.

Según los antecedentes policiales, se trataría de una mujer chilena de aproximadamente 45 años, que habría sido secuestrada y posteriormente asesinada por la agrupación. El móvil, aparentemente, sería el control territorial de la zona.

Los detenidos son dos ciudadanos venezolanos y uno chileno, quienes pasarán a control de detención por su presunta vinculación con el crimen. Además, la Fiscalía formalizará por nuevos delitos a otros cuatro imputados venezolanos que ya estaban en prisión preventiva por otras causas atribuidas a la misma célula. Con ello, son siete las personas detenidas en la investigación, por los distintos delitos y por asociación criminal, según consignó Radio Biobío.

“Es una facción criminal muy peligrosa que estaba operando en este país”, afirmó el prefecto Hassel Barrientos, jefe de la Bipe Antisecuestros Metropolitana.

¿Quiénes son “Las Águilas”?

Según la PDI, la facción comenzó a operar en Chile en 2025, principalmente en la toma de Puente Alto y en algunos inmuebles de Estación Central.

En esa última comuna, a comienzos de este año, otra excavación permitió encontrar un cadáver enterrado ilegalmente. Ese caso estaría vinculado a otro secuestro con homicidio cometido por la misma agrupación.

El fiscal jefe supraterritorial, Marcelo Vargas, sostuvo que la organización también operaba en Lo Prado, La Florida y un sector del norte de la capital, donde cometía diversos delitos.