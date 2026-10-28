“En 2027 tenemos algo muy bueno: no hay elecciones”: El llamado en Enade del Presidente Kast a la inversión tras asegurar que “todo va a estar bien”

Durante este miércoles el Presidente José Antonio Kast participó de una nueva edición del Encuentro Nacional de la Empresa (ENADE) bajo el lema “Tempus Invertendi: Tiempo de Invertir”.

Como parte de su alocución, el mandatario abordó las proyecciones de inversión para 2027 y para los próximos años, y destacó las cifras en comparación con años anteriores.

En esta línea, sostuvo que “Chile fue un ejemplo, un faro en Latinoamérica, y podemos volver a serlo. Y esto no lo digo por voluntarismo. Lo digo porque para el año 2027 ya se proyecta una inversión cercana al 8,1%. Pónganlo al lado del 1,7%, que fue el promedio de inversión de la última década. Miren el salto que estamos a punto de dar. Esas malas tendencias las estamos dando vuelta”.

“Y ya se proyectan más de 95 mil millones de inversión para los próximos cinco años. Es la cifra más alta de la última década“, añadió.

Del mismo modo, sostuvo: “Y este año 2027 tenemos algo muy bueno: no hay elecciones. Así que tranquilos, todo va a estar bien“.

“Son 12 meses para trabajar e invertir sin el ruido de las campañas electorales, que tanto nos desvían. Por eso hemos podido hacer tantas cosas: no esperamos el momento preciso. Siempre hay una buena excusa para esperar el momento adecuado. Lo importante es tomar la decisión”, sentenció.