Gobierno de Chile expresa sus condolencias y solidaridad a familiares de las víctimas tras el choque de dos trenes en España

El Gobierno de Chile expresó sus condolencias tras el choque de dos trenes en Toledo, España.
Según confirmó el gobierno regional de Castilla-La Mancha, la cifra de fallecidos ascendió a 64 y se contabilizan múltiples heridos.
En un comunicado, la Cancillería chilena expresó que “en nombre del Gobierno y el pueblo de Chile, expresa sus más sinceras condolencias al Gobierno y al pueblo de España por el accidente ferroviario ocurrido este miércoles en Urda, Toledo”.
“En estos momentos de dolor, el Gobierno de Chile manifiesta su especial solidaridad a los familiares y seres queridos de las víctimas, y el deseo de una pronta recuperación de los heridos y de todos los afectados por esta tragedia”, señala el escrito.
Choque de trenes en España
Según reportó CNN en Español, dos trenes de alta velocidad chocaron en España este miércoles por la mañana.
Un tren operado por la empresa estatal Renfe y otro operado por la empresa Iryo chocaron en la provincia de Toledo, en el centro de España, entre las localidades de Mora, Orgaz y Urda, según la empresa gestora de la infraestructura ferroviaria ADIF.
Ambos trenes circulaban por la ruta que conecta la capital, Madrid, con Sevilla, en la provincia andaluza del sur de España. El choque ha obligado a suspender el servicio en la línea de alta velocidad que une la región de Madrid con Andalucía.
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