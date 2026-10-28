Senado: Comisión de Constitución acuerda fusionar cuatro iniciativas que buscan evitar que condenados por abuso sexual a menores puedan acceder a rebaja de penas

La Comisión de Constitución del Senado acordó fusionar cuatro iniciativas que buscan evitar que personas condenadas por abusos sexuales a menores puedan acceder a la rebaja de condenas.

Se trata de tres mociones parlamentarias y un mensaje del Ejecutivo.

La instancia también acordó tramitar el proyecto de ley que crea los Tribunales de Ejecución de Penas, que “serán órganos judiciales especializados encargados de supervisar el cumplimiento de las condenas y medidas de seguridad”, detallaron desde el Senado.

A la Comisión asistió el ministro de Justicia, Fernando Rabat, además del biministro del Interior y Segegob, Claudio Alvarado, y el ministro de la Segpres, José García Ruminot.

La situación surge luego de que se diera a conocer que Rabat firmó 56 decretos para la rebaja de condenas a personas sentenciadas por delitos sexuales contra menores de edad.

Según explicaron desde el Senado, el mensaje del Ejecutivo “modifica la ley N° 19.856, que crea un sistema de reinserción social de los condenados sobre la base de la observación de buena conducta, y el Código Procesal Penal, con el objeto de introducir modificaciones al régimen del beneficio penitenciario de reducción de condena”.

Mientras que las tres mociones parlamentarias modifican la misma ley y fueron presentadas por los senadores Andrés Longton, Pedro Araya, Karim Bianchi, Iván Flores y Arturo Squella; una segunda fue presentada por el senador Matías Walker, y la tercera es iniciativa de las senadoras Paulina Núñez, Paulina Vodanovic, María José Gatica y los senadores Iván Flores y Vlado Mirosevic, la cual “excluye del beneficio de reducción de condena a los condenados por delitos sexuales cometidos contra menores de edad”.

El presidente de la comisión, Vlado Mirosevic, comentó al inicio de la sesión que el objetivo de estos proyectos es “cerrar la posibilidad de que cualquier condenado por delitos sexuales nunca más pueda recibir beneficios o reducción de condenas”.

Posteriormente, el ministro de Justicia explicó los pasos que se consideran para otorgar la rebaja de penas por comportamiento sobresaliente.