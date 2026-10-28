Flávio Bolsonaro huye a EE.UU. con su familia y Lula califica la salida como “vergonzosa”

São Paulo, 27 oct (EFE).- A 48 horas de los comicios, Brasil se vio atravesado este martes por el misterio y las versiones cruzadas en torno al paradero de Flávio Bolsonaro, candidato ultraderechista derrotado en la segunda vuelta del domingo.

El hijo mayor del exmandatario Jair Bolsonaro ya se encuentra en territorio estadounidense junto con su esposa y sus dos hijas, según indicó a EFE una fuente de su entorno familiar.

Sin embargo, no hubo noticias de él en todo el día y reina total hermetismo sobre su ruta de salida y su ciudad de destino en Estados Unidos.

En paralelo, el presidente Luiz Inácio Lula da Silva calificó la huida como “vergonzosa”, si bien evitó confirmarla al decir que no cuenta con “informaciones precisas” al respecto, ante el secretismo de los propios aliados del ultraderechista.

“Nosotros aún no tenemos informaciones sobre su paradero, apenas algunas noticias que han salido en la prensa”, dijo el senador Rogério Marinho, excoordinador de la campaña presidencial de Bolsonaro.

“Recibí un mensaje de él en mi celular, un mensaje de texto, en el que decía que quería tomarse un tiempo hoy y que luego hablaría con nosotros”, afirmó a periodistas tras una reunión con dirigentes del Partido Liberal.

Bolsonaro perdió la segunda vuelta de las elecciones presidenciales frente a Lula, quien protagonizó una remontada tras quedar detrás en la primera vuelta el 4 de octubre.

Con esa derrota, Flávio perderá, además, su escaño en la Cámara Alta en febrero próximo, cuando arrancará la nueva legislatura, por lo que será la primera vez desde 2003 que no ocupará un cargo público.

La victoria electoral del ultraderechista hubiera supuesto un freno a las investigaciones que yacen sobre él, ya que los jefes de Estado brasileños no pueden ser responsabilizados durante su mandato por actos anteriores a su investidura.

Cronología de la fuga

La jornada comenzó con las portadas de los principales medios locales reportando la salida de Bolsonaro del país, desafiando una orden de la Corte Suprema que le prohibía abandonar Brasil y le exigía la entrega inmediata de sus pasaportes, el ordinario y el diplomático.

La trama comenzó a gestarse este lunes cuando el juez Alexandre de Moraes, relator del juicio que acabó con la condena de su padre por golpismo, le impuso un plazo de 24 horas para entregar sus documentos de viaje, en el marco de una causa por supuesto lavado de dinero que tramita bajo secreto de sumario.

Ese mismo día, el senador de 45 años publicó un video en sus redes sociales asegurando que no pensaba abandonar Brasil, que entregaría sus pasaportes y se defendería de lo que calificó como un “claro intento de intimidación”.

Sin embargo, la Policía Federal canceló este martes los documentos tras vencerse el plazo para la entrega.

Para ese momento, y por una vía que todavía no se conoce, Flávio Bolsonaro ya se encontraba rumbo al país norteamericano.

El portal Infobae afirmó que el político había cruzado la frontera hacia Argentina para abordar un avión privado con destino a Estados Unidos desde la ciudad de Puerto Iguazú, en la provincia de Misiones.

Sin embargo, el Gobierno argentino dijo que no existía registro de ingreso del legislador al territorio nacional ni pedido de asilo formal.

Desde Washington, la Administración de Donald Trump confirmó este martes que expedirá visados y recibirá formalmente a Bolsonaro y a su familia.

Trump, estrecho aliado del clan Bolsonaro, calificó los comicios brasileños de “fraudulentos”, si bien acotó que no gobierna Brasil al ser consultado sobre si tomaría alguna medida al respecto.

El senador se sumará allí a su hermano Eduardo Bolsonaro, quien reside en Estados Unidos desde marzo de 2025, tras alegar una supuesta persecución política y judicial en Brasil.

“Quien no debe, no teme”

En Brasilia, Lula se refirió a la fuga de su rival durante el festejo por su cumpleaños 81 en la residencia oficial, donde contrastó la actitud de su adversario con su propia trayectoria judicial.

“Quien no debe, no teme”, por lo que “quien sale escondido de su país, debe alguna cosa”, sentenció el líder del Partido de los Trabajadores (PT), recordando que él decidió permanecer en Brasil y cumplir prisión para “desenmascarar” a sus acusadores y probar su “inocencia” en la causa Lava Jato.

“Lamento que haya salido de Brasil. Podría haberse quedado para probar que las acusaciones no son verdaderas”, dijo el presidente reelecto.

En paralelo, el oficialismo movió sus fichas en los tribunales. Diputados del PT solicitaron a De Moraes la prisión preventiva y la inclusión de Bolsonaro en la lista de alerta roja de la Interpol.