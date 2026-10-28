Balance Senapred por sistema frontal: 14 damnificados y más de 200 casas con daños entre la RM y Ñuble

Senapred entregó un balance por el sistema frontal que se produjo entre la Región Metropolitana y la Región de Ñuble.

Hasta las 5:45 horas de este miércoles, se reportaron 11 damnificados en O’Higgins y 3 en Ñuble. En O’Higgins también hay una persona lesionada.

En la Región Metropolitana hay 59 personas albergadas. 50 de ellas son del campamento Vista Hermosa en Puente Alto, que corresponden al sistema frontal anterior.

Respecto a afectación a viviendas, hay tres destruidas en O’Higgins, además de 8 con daño mayor, 73 con daño menor y 52 en evaluación. Se contabilizan 12 con daño mayor, 44 con daño menos y 1 en evaluación en la Región Metropolitana.

En el Maule hay un total de 75 casas con daño menor, mientras que en Ñuble hay 1 vivienda con daño mayor y 6 que se encuentran en evaluación.

En cuanto a la situación de rutas y caminos en la Región Metropolitana, en Las Condes se activó la Quebrada Honda la noche del lunes.

También se registraron desbordes y anegamientos en calles Colón, Camino La Fuente, entre General Blanche y Camino El Alba. Se mantiene el tránsito restringido en el perímetro de seguridad: Camino El Alba, Camino Las Flores, Av. La Plaza, Quebrada Honda, Vista Hermosa y Paul Harris.

En la comuna de La Reina se informó sobre la activación de quebradas del Caballero de Peñalolén, Paidahue, Verde, Larrain, Las Cabras de la comuna, cuyo flujo y barro desembocaron en el canal El Bollo.

Mientras que en Peñalolén también hubo anegamientos e inundaciones en las calles José Arrienta, Antupirén, Álvaro Casanova y Las Vertientes. También se activaron las quebradas Nido de Águila, Lo Hermida y La Gringa.

En La Florida se activaron las quebradas Lo Cañas y Macul.