España: Al menos 30 personas murieron tras choque de dos trenes de alta velocidad en Toledo

(CNN Español – CNN Chile) — Dos trenes de alta velocidad chocaron en España este miércoles por la mañana en lo que el primer ministro del país ha calificado como un incidente “grave”.

Un tren operado por la empresa estatal Renfe y otro operado por la empresa Iryo chocaron en la provincia de Toledo, en el centro de España, entre las localidades de Mora, Orgaz y Urda, según la empresa gestora de la infraestructura ferroviaria ADIF.

Ambos trenes circulaban por la ruta que conecta la capital, Madrid, con Sevilla, en la provincia andaluza del sur de España. El choque ha obligado a suspender el servicio en la línea de alta velocidad que une la región de Madrid con Andalucía.

Por el momento se desconoce la magnitud de los daños y la información sobre posibles heridos.

Al menos 30 personas han fallecido en el choque, informaron fuentes del Gobierno regional de Castilla-La Mancha a la televisión local, según EFE.

La portavoz regional, Esther Padilla, advirtió de que esa cifra “es posible que aumente”, sin dar detalles, ya que los bomberos aún siguen trabajando.

El presidente de España, Pedro Sánchez, dijo que estaba “conmocionado por el grave incidente ferroviario” ocurrido en Toledo. En una publicación en X, Sánchez agregó que los servicios de emergencia se encuentran en el lugar para atender a las personas afectadas por el choque.

“Mi afecto, solidaridad y apoyo a todas las víctimas y sus familias”, afirmó.

En una entrevista con la emisora de radio Cadena Ser, el alcalde de Urda, Manuel Galán, dijo que las autoridades están preparando un centro para recibir a posibles heridos, a pedido de la Agencia de Protección Civil.

En declaraciones a TVE España, Jesús Pérez Martín, alcalde de Los Yébenes, dijo: “Tenemos muy poca información; me han dicho que es un accidente grave”.

Por su parte, la empresa IRYO ha comunicado que todos sus servicios con origen en Madrid, Puerta de Atocha, en dirección Corredor Sur, han sido cancelados.

Con información de EFE