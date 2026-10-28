Choque de trenes en Toledo es el tercer accidente ferroviario en España este año

(CNN) – El accidente en la provincia de Toledo supone el tercer desastre ferroviario en España este año.

En enero, dos trenes de alta velocidad colisionaron cerca de Adamuz, en la provincia de Córdoba, al sur de España, causando la muerte de más de 40 personas.

El accidente se produjo cuando la parte trasera de un tren que circulaba en dirección norte descarriló e invadió la vía contigua, por donde se aproximaba un tren que circulaba en dirección sur.

Más de 100 personas resultaron heridas, según informaron las autoridades en aquel momento.

Ese accidente también provocó la muerte de uno de los maquinistas y dio lugar a una huelga nacional para exigir una mayor seguridad para los profesionales ferroviarios en medio de una serie de accidentes en toda España.

Antes de esa colisión, el sindicato español de maquinistas, Semaf, había expresado su preocupación por las vibraciones y el consiguiente desgaste que provocaban las altas velocidades en las líneas ferroviarias de alta velocidad, según informó en su momento a CNN una fuente del sindicato.

El accidente de Adamuz fue el peor en la red ferroviaria española desde el ocurrido en Galicia en 2013, cuando 79 personas murieron y 144 resultaron heridas después de que un tren chocara contra un pozo y se incendiara cerca de la ciudad de Santiago de Compostela.

Días después del desastre ferroviario de Adamuz, un tren de cercanías descarriló cerca de Barcelona en un día de fuertes lluvias, causando la muerte del maquinista e hiriendo a decenas de pasajeros.

Pau Mosquera, Tim Lister y Sana Noor Haq, de CNN, contribuyeron a este reportaje.