Migraciones confirma huida de Flávio Bolsonaro desde Argentina hacia Ecuador

La Dirección Nacional de Migraciones de Argentina confirmó que Flávio Bolsonaro ingresó al país trasandino desde Brasil y posteriormente abordó un vuelo privado con destino a Guayaquil, Ecuador. Según el organismo, el tránsito se realizó sin incidentes y con la documentación correspondiente.

De acuerdo con el comunicado oficial, Flávio Bolsonaro ingresó a Argentina a las 22:50 horas del martes 27 de octubre, a través del paso fronterizo del Puente Internacional Tancredo Neves, ubicado en la provincia de Misiones.

La Dirección Nacional de Migraciones informa que a las 22:50 hs del dia 27/10, ingresaron por el paso fronterizo de Puente internacional Tancredo Neves en la provincia de Misiones, los ciudadanos Flavio Nantes Bolsonaro, Fernanda Antunes Figueira Bolsonaro, Carolina Figueira Bolsonaro y Luiza Figueira Bolsonaro, quienes lo hicieron con documentación hábil de viaje sin ningún impedimento legal para el ingreso al país, asimismo los tránsitos fueron registrados por la autoridad de aplicación sin incidentes. Por su parte, a las 23:30 hs, la comitiva ingresante abordó un vuelo privado despachado por la compañía Baires Fly S.A con destino a la ciudad de Guayaquil, Ecuador, según se informó en el plan de vuelo. — Migraciones (@Migraciones_AR) October 28, 2026

El registro migratorio también incluyó a la esposa de Flávio, Fernanda Antunes Figueira Bolsonaro, y dos de sus hijas, Carolina Figueira Bolsonaro y Luiza Figueira Bolsonaro, quienes viajaban junto al político brasileño. La autoridad precisó que todos los involucrados presentaron documentos válidos y no tuvieron impedimentos legales para ingresar al territorio argentino.

Posteriormente, a las 23:30 horas, la comitiva abordó un vuelo privado operado por la compañía Baires Fly S.A., con destino a la ciudad ecuatoriana de Guayaquil, según la información consignada en el plan de vuelo.

La confirmación fue difundida por Migraciones de Argentina, que indicó que tanto el ingreso como el desplazamiento quedaron registrados sin incidentes.