Pasajera relata el momento tras el choque de trenes en España: “Pensé que era un impacto normal hasta que vi a gente con sangre”

(CNN en Español) – Una pasajera que viajaba en el tren Iryo contó lo que vio tras la colisión ferroviaria en Toledo, con víctimas que trataban de salir de los vagones más afectados.

“Recibí un impacto, me comí la mesa delante de mi sitio, yo y mis gatos. Pensé que era un impacto normal hasta que vi a la gente con sangre, con heridas. Una vez bajo, veo a gente llorando, tratando de bajar como puede”, dijo a CNN Eduarda Contreras, de 17 años, quien viajaba en el coche 6.

La joven que viajaba de Madrid a Sevilla dijo que en su mente quedó grabada la imagen de tres vagones especialmente afectados.

“Había uno que estaba en llamas, otro con gente atrapada. En otro rompieron una ventana para que la gente pueda salir”, contó.

Contreras recordó que trató de ayudar a los heridos y preguntó qué podía hacer por ellos. “Estate con ellos, que no se duerman (porque) se mueren, se van”, le dijeron.

“Estoy bien, gracias a Dios, pero hay cosas que veo y pienso y me pongo a llorar”, agregó.