Rechazan demanda de Banco BCI para recuperar $30 millones pagados por error en cheque sin fondos: Corte Suprema falló en contra de la empresa

La Corte Suprema rechazó un recurso presentado por el Banco de Crédito e Inversiones (BCI), que buscaba recuperar $30 millones pagados mediante un cheque sin fondos debido a un error informático. Con la resolución, el máximo tribunal mantuvo el rechazo de la demanda presentada por la entidad bancaria contra el beneficiario del documento.

Según lo informado por el Poder Judicial, los hechos se remontan al 7 de febrero de 2020, cuando el Banco de Chile presentó a cobro un cheque por $30 millones, emitido por Mario Zamara Bustos a nombre de Juan Carlos Riveros Benimelis. Pese a que la cuenta corriente no tenía fondos suficientes, BCI efectuó el pago y no protestó el documento dentro de los plazos establecidos.

Posteriormente, el banco demandó al beneficiario para exigir la devolución del dinero, más intereses y costas, argumentando que se había producido un pago indebido. También sostuvo que el cheque habría sido entregado en garantía, circunstancia que no logró acreditar durante el juicio.

Sin embargo, la Corte Suprema determinó que el beneficiario no estaba obligado a devolver los recursos, pues el pago se realizó en virtud de la relación contractual entre el banco y el titular de la cuenta corriente. En ese sentido, estableció que cualquier pago en exceso “genera acciones únicamente en contra del cuentacorrentista“.

El tribunal también cuestionó que BCI incorporara en su recurso argumentos distintos de los planteados originalmente, además de incurrir en contradicciones respecto de si el cheque había sido protestado.

Por ello, rechazó el recurso de casación y mantuvo la decisión del Octavo Juzgado Civil de Santiago, posteriormente confirmada por la Corte de Apelaciones de Santiago, que había desestimado la demanda de restitución.