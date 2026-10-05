“El costo es mínimo”: UDI pide a Kast incluir “Agenda Mártires de Chile” en Presupuesto 2027

Diputados de la UDI reiteraron su llamado al Presidente José Antonio Kast para incorporar la denominada “Agenda Mártires de Chile” al Presupuesto 2027, tras el asesinato del sargento segundo Jaime Urrea en Quilleco.

La propuesta contempla 16 medidas sociales, laborales y económicas para las familias de funcionarios policiales que fallezcan en acto de servicio.

Entre ellas se incluye una pensión vitalicia calculada según el grado que el funcionario habría alcanzado al término de su carrera, el financiamiento de la educación escolar y superior de sus hijos, acceso a vivienda para quienes no sean propietarios y acompañamiento psicosocial y jurídico.

“Las familias de los mártires necesitan certezas que trasciendan a las administraciones de turno”, señalaron los parlamentarios.

En ese sentido, emplazaron directamente al Ejecutivo a incorporar las medidas durante la tramitación presupuestaria: “El costo fiscal que implica esta agenda es mínimo frente a todo lo que representa”.

La UDI ya había solicitado incluir la iniciativa en el Presupuesto 2027 tras el asesinato del cabo segundo Cristopher Aguilera, ocurrido una semana antes en Lo Espejo.