U. de Chile vs. Deportes La Serena: a qué hora juegan y dónde ver en vivo por TV y streaming

Los azules reciben este domingo a Deportes La Serena en el Estadio Nacional por la fecha 8 de la Liga de Primera.

Universidad de Chile vuelve a la cancha este domingo para enfrentar a Deportes La Serena por la fecha 8 de la Liga de Primera, en un partido clave para seguir escalando posiciones en el torneo.

El encuentro está programado para este domingo 5 de abril a las 18:00 horas en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos, donde los azules buscarán aprovechar la localía para sumar otro triunfo.

En cuanto a la transmisión, el partido se podrá ver por televisión en TNT Sports Premium. Además, estará disponible por streaming a través de TNT Sports en HBO Max, para usuarios suscritos a la plataforma o con acceso habilitado mediante el paquete Premium del canal.

La U llega a este compromiso con la necesidad de seguir afirmándose en la tabla y en un mes cargado de partidos por el campeonato nacional. Al frente estará un Deportes La Serena que intentará dar el golpe en Santiago.