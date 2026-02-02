Turista israelí detenido en Torres del Paine deberá pagar $1 millón a Bomberos y no podrá volver a Chile por un año

El Juzgado informó las medidas tomadas contra Halifa Nevo y detalló que la donación se realizará durante el día.

Este lunes, la Fiscalía de Magallanes y de la Antártica Chilena confirmó que el turista israelí detenido por fumar en el Parque Nacional Torres del Paine deberá donar $1 millón y tendrá prohibición de ingresar al país por un año.

Se trata de Halifa Nevo, turista de nacionalidad israelí-francesa, quien fue detenido por Carabineros al encender un cigarrillo en un área no autorizada el 13 de enero de 2026.

La asistente fiscal, Paulina Hot, explicó que el ciudadano israelí fue formalizado hace semanas por infringir las normas al interior del parque nacional. Además, señaló que este lunes se realizó una audiencia de salida alternativa para terminar con la causa, la cual fue aceptada por el Juzgado de Letras y Garantía de Puerto Natales.

Para la salida alternativa, el Ministerio Público puso como condiciones a Halifa Nevo donar $1 millón a los Bomberos de Última Esperanza y la prohibición de ingreso al país por el plazo de un año.

La Fiscalía agregó que el pago se realizará durante el día y que la otra medida será aplicada apenas Nevo deje el país.