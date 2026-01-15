Ciudadano israelí es detenido por encender fuego al interior del Parque Torres del Paine

El sujeto fue aprehendido luego de encender un cigarro en el sector del campamento Dickson, en el que está prohibido el uso de fuentes de calor.

Durante las últimas horas se dio a conocer la detención de un ciudadano israelí acusado de encender un cigarro al interior del Parque Nacional Torres del Paine, en la Región de Magallanes.

Dicha conducta está sancionada por la Ley de Bosques, a raíz del riesgo de generación de incendios forestales en áreas no habilitadas.

Según la información de Radio Biobío, la situación se produjo en el sector del campamento Dickson, y fue detenido dado que dicho lugar no está habilitado para el uso de fuentes de calor.

La situación fue alertada por la Corporación Nacional Forestal (Conaf) a través de análisis fotográfico en la zona, lo que provocó la detención del sujeto.

El hecho fue denunciado por el Ministerio Público y el sujeto fue puesto a disposición del Juzgado de Garantía de Puerto Natales, donde fue formalizado por uso de fuentes de calor en áreas silvestres protegidas. Quedó sujeto a las medidas cautelares de arraigo regional y firma semanal.