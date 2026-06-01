“No vamos a tocar los beneficios sociales”: Presidente Kast asegura que mantendrá medidas sociales en medio de dudas por reducciones presupuestarias

El Presidente José Antonio Kast abordó, en su Cuenta Pública, la situación económica del país, en medio de los recortes presupuestarios que implementó su administración.

En esta línea, aseguró que “heredamos un país con las cuentas desordenadas. Nuestra obligación no es quejarnos, y tenemos que ver en esto una oportunidad para ordenar, pero eso también nos compromete a todos”.

“Yo entiendo las demandas sociales que realizan los alcaldes, concejales, cores, gobernadores, diputados y senadores, pero en esto tenemos que ser todos responsables. Todos vamos a tener los mismos datos y sobre esos datos económicos tenemos que trabajar. Podemos pedir muchas cosas, pero tenemos que hacerlo de acuerdo a la realidad que vivimos”, añadió.

Del mismo modo, sostuvo que “nuestro gobierno tomó decisiones desde el primer día. Ya hemos implementado medidas de contención, de eficiencia del gasto, y eso nos ha permitido, eh, ahorrar, de alguna manera, 1.3 billones de pesos. Eso no es un recorte que vaya a ir en desmedro de las personas más necesitadas; es ordenar la casa, es ordenar la cuenta pública. ¿Para qué? Para que la situación no empeore más. Porque solo podría empeorar si seguimos igual”.

“Y nosotros estamos cumpliendo con nuestros compromisos de campaña de hacer un ajuste fiscal profundo, sin tocar los beneficios sociales. Y vuelvo a insistir en esto: no vamos a tocar los beneficios sociales, para que nadie se pierda”, sentenció el Mandatario.

Finalmente, aseguró que “tenemos que ajustar lo que podamos ajustar y tenemos que priorizar las inversiones en seguridad, que es lo que hemos señalado. Tenemos que priorizar las inversiones en educación y en salud, siempre con el sentido de responsabilidad, pensando en las futuras generaciones”.