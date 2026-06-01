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VERDADERO | Kast: “Solo desde el 11 de marzo han ingresado más de 22 mil millones de dólares. Nuestra tarea es que esa inversión deje de esperar”

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Según el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), durante los primeros 61 días de la administración del presidente José Antonio Kast, ise ngresaron 65 proyectos que suman inversiones por US$ 22.258 millones.

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