IMPRECISO | José Antonio Kast: “Según las cifras preliminares, hasta el 31 de mayo, Chile registró 378 víctimas de homicidio. El año pasado, en el mismo período, habían sido 444”

Es impreciso, ya que hasta la fecha no hay cifras exactas que respalden la comparación hasta el 31 de mayo de 2026. Según el Informe Nacional de Víctimas de Homicidios Consumados, hasta junio de 2025 se registró un total de 511 personas fallecidas.
Para 2026, al 24 de mayo se acumulan 368 víctimas de forma preliminar, de acuerdo al reporte semanal del Centro de Prevención de Homicidios y Delitos Violentos (CPHDV) de la Subsecretaría de Prevención del Delito.
Aún no se publica el informe semanal este 1 de junio para obtener datos más actualizados.
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