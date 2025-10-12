Turbazo termina con persecución en Vitacura y Las Condes y tres detenidos tras robo de joyas y caja fuerte

Tres individuos ingresaron a un domicilio en Las Condes, robaron una caja fuerte con joyas y fueron perseguidos hasta Vitacura, donde fueron detenidos gracias al GPS de uno de los objetos sustraídos.

Un violento turbazo registrado la mañana de este domingo terminó con una persecución policial en las comunas de Las Condes y Vitacura, y concluyó con la detención de tres sujetos. Los individuos ingresaron a un domicilio cerca de las 11:20 horas y sustrajeron diversas especies de alto valor.

Según los antecedentes policiales, los delincuentes, con el rostro cubierto y portando armas blancas, robaron una caja fuerte que contenía joyas, además de aparatos electrónicos y ropa de lujo. Tras cargar el botín en el vehículo de la propia víctima, escaparon del lugar.

La denuncia fue realizada inmediatamente por la afectada y personal municipal alertó a Carabineros. Gracias al GPS de uno de los objetos robados, los sujetos fueron ubicados en avenida Kennedy, a la altura de Gerónimo de Alderete, iniciándose una persecución por sectores de Vitacura y Las Condes.

El seguimiento terminó cuando el vehículo de los asaltantes colisionó con otros dos autos en la intersección de avenida Francisco Bilbao con Kennedy. A pocos metros del lugar, los tres involucrados fueron aprehendidos por personal policial.