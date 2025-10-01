Tribunal revisará medidas cautelares de Jorge Valdivia por presunta intimidación a denunciante

Una de las denunciantes del exfutbolista lo acusó de incumplir la medida cautelar de prohibición de acercarse a ella.

Para las 11:00 horas de este miércoles está programada en el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago la audiencia de revisión de medidas cautelares de Jorge Valdivia. En la instancia también se revisará un aumento del plazo de la investigación.

Esto, luego de que una de las mujeres que lo denunció por el delito de violación lo acusó de incumplir en dos oportunidades la medida de prohibición de acercarse a ella.

La situación ocurrió el pasado 13 de septiembre en el mercado París Londres. Según señaló la mujer, se habría encontrado con el exfutbolista en dos oportunidades.

Si bien en el primer encuentro no hubo interacción entre ambos; sin embargo, en el segundo, la denunciante afirmó que Valdivia se habría ubicado a pocos metros de distancia y que le habría lanzado improperios.

Cabe recordar que el exjugador cumple con arresto domiciliario nocturno. Si se acreditaran los hechos denunciados, podría retornar a prisión preventiva.

La diputada Maite Orsini, expareja de Jorge Valdivia, habló sobre la situación luego de que se señalara que ambos estaban juntos cuando ocurrió la presunta intimidación.

“Me preocupa profundamente la circulación de información falsa, sobre todo cuando hay evidencia empírica de que la información es falsa. Hay videos que se han difundido ampliamente en medios de comunicación y en portales, que muestran las imágenes del momento y yo no estoy en esas imágenes. Yo no estuve en ese lugar, no conozco ese lugar, nunca he estado en ese lugar”, afirmó.