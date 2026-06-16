Tribunal Constitucional declara admisibles requerimientos contra proyecto de Escuelas Protegidas

Durante la tarde de este martes, el Tribunal Constitucional (TC) admitió a trámite y declaró admisibles los requerimientos presentados por diputados de oposición e independientes contra el proyecto de Escuelas Protegidas.

“El Pleno de hoy estuvo integrado por sus 10 titulares. El requerimiento queda en condiciones de continuar con su tramitación para pronunciarse sobre el fondo”, informó el TC.

La diputada del Frente Amplio (FA) e integrante de la Comisión de Educación, Emilia Schneider, afirmó que “vamos a seguir insistiendo y esperamos que el Tribunal Constitucional acoja nuestros argumentos”.

Entre los artículos impugnados se encuentra la autorización a los establecimientos educacionales para revisar mochilas y efectos personales de estudiantes mediante reglamentos internos. Asimismo, se cuestiona la norma que faculta a las policías para registrar vestimentas y pertenencias de estudiantes al interior de los establecimientos sin una orden de un fiscal.

También se impugna la obligación de prohibir vestimentas o accesorios que “promuevan, hagan apología o alusión a la violencia, a drogas, a conductas delictuales u otras contrarias a la ley”, debido a que, a juicio de los requirentes, la disposición sería demasiado amplia e indeterminada.

De la misma manera, se cuestiona la inhabilidad de cinco años para acceder o mantener el beneficio de gratuidad en la educación superior para personas condenadas por ciertos delitos. Según los parlamentarios, esta medida “constituiría una doble sanción y generaría discriminación socioeconómica, ya que afectaría solo a quienes no pueden costear sus estudios”, vulnerando el derecho a la educación.