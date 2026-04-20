Tres estudiantes de la Universidad Austral son detenidos por agresión a la ministra Ximena Lincolao en Valdivia

Los principales sospechos pertenecen a las carreras de Bioquímica, Historia y Antropología de la institución universitaria.

Este lunes se dio a conocer la detención de tres estudiantes de la Universidad Austral de Chile (UACh) en Valdivia, quienes son señalados como los presuntos responsables del ataque sufrido por la ministra de Ciencias, Tecnología, Conocimiento e Innovación, Ximena Lincolao.

El incidente se produjo en el marco de la visita de Lincolao a la capital de la Región de Los Ríos, con motivo del inicio del año académico. Durante la actividad, la titular de la cartera fue objeto de agresiones físicas y verbales por parte de manifestantes que se encontraban en el recinto universitario.

De acuerdo a lo informado por T13, los imputados son dos hombres y una mujer, estudiantes de la universidad.

Además se reveló que la mujer detenida es una ex dirigente de la Federación de Estudiantes de la UACh de Valdivia.

Este antecedente podría contradecir las declaraciones iniciales entregadas por el rector de la UACh, Egon Montecinos, quien tras los incidentes había descartado la participación de miembros de su comunidad estudiantil.

En su momento, la máxima autoridad académica sostuvo que los involucrados eran sujetos externos a la universidad. “Las personas que se quedaron no eran de la universidad y relatan ellos (los dirigentes) que eran estudiantes secundarios”, había afirmado Montecinos antes de que se ratificara la identidad y el vínculo académico de los hoy detenidos.

Con este procedimiento, la investigación busca determinar el grado de participación individual en los desórdenes y la agresión directa hacia la autoridad gubernamental dentro del campus.