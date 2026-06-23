Tres detenidos por crimen de niño en San Bernardo: Ministro Arrau asegura que asesinos “no merecen clemencia” y exige “todo el peso de la ley”

El ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, aseguró este martes que los involucrados en la encerrona que terminó con la muerte de un menor de edad de 12 años en la comuna de San Bernardo “no merecen clemencia”.

A través de redes sociales, el titular de Seguridad volvió a condenar el hecho e informó sobre los avances más recientes respecto al violento asalto.

Arrau confirmó por X que por el momento hay “tres detenidos, de 17, 18 y 21 años, y un cuarto involucrado identificado: en pocas horas, el Departamento OS9, SEBV y LABOCAR de Carabineros, junto a Fiscalía Occidente, lograron resultados en la investigación por el brutal caso de San Bernardo”.

La autoridad destacó la “rápida acción policial y del Ministerio Público, que permitió concretar órdenes de detención, entrada y registro en ocho domicilios, además de incautar medios de prueba asociados al delito”.

“Nada devolverá un hijo a sus padres, pero esta familia merece tener pronta justicia y este es el inicio. Estos asesinos, en cambio, no merecen clemencia, ni miramientos; todo el peso de la ley debe caer sobre ellos“, sostuvo por último.

Tres detenidos, de 17, 18 y 21 años, y un cuarto involucrado identificado: en pocas horas, el Departamento OS9, SEBV y LABOCAR de Carabineros, junto a Fiscalía Occidente, lograron resultados en la investigación por el brutal caso de San Bernardo. Rápida acción policial y del… — Martín Arrau GH. (@martinarrau) June 24, 2026

El hecho ocurrió durante la madrugada de este martes, cuando un grupo de antisociales interceptó el vehículo en el que iba el menor de edad junto con su padre y su tía en la caletera de la Ruta 5.

Los ocupantes huyeron del auto cuando los delincuentes los amenazaron con armas cortopunzantes, pero el niño se quedó atrapado por el cinturón de seguridad y su cuerpo fue arrastrado por varios kilómetros, lo que causó su posterior muerte.

Durante la jornada, la subsecretaria de Prevención del Delito, Pilar Giannini, confirmó que el Gobierno presentará una querella por el homicidio del menor, según consignó Radio Bío Bío.