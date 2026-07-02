Tren de Aragua: Extraditan a Dayonis Orozco a Chile para enfrentar investigaciones por el caso Ojeda y el homicidio del carabinero Emmanuel Sánchez

Durante este jueves se concretó la extradición a Chile del ciudadano de nacionalidad colombiana y venezolana Dayonis Junior Orozco Castillo.

Cabe recordar que el sujeto permanecía detenido en Colombia desde abril de 2024, luego de un operativo coordinado entre las autoridades de Colombia, Chile y Perú. Tras ser entregado a la justicia chilena, fue trasladado hasta el Centro de Detención Preventiva Santiago 1.

Orozco, alias ‘Boti’ o ‘Botija’, deberá enfrentar en el país el proceso judicial por su presunta participación en el homicidio del suboficial mayor de Carabineros Emmanuel Sánchez Soto, ocurrido el 10 de abril de 2024 en la comuna de Quinta Normal.

“Dayonis Orozco fue detenido en Colombia en virtud de una solicitud de órdenes de detención que emanan, en este caso, del fiscal Pablo Sabaj, hoy Supraterritorial, y que dicen relación con el homicidio, en este caso del teniente Emmanuel Sánchez. En segundo lugar, en el caso nuestro, él está vinculado por un secuestro con homicidio doble en Rinconada, del 29 de diciembre de 2023, pero principalmente por lo que dice relación con la asociación criminal”, explicó el fiscal Héctor Barros.

Cabe mencionar que el caso Rinconada se remonta al hallazgo de los cadáveres de dos integrantes del Tren de Aragua.Según publicó La Tercera, sus homicidios habrían sido ordenados por el cabecilla de Los Piratas de Aragua, Carlos Bobby Gómez, capturado en Colombia en diciembre de 2024.

En cuanto a Dayonis Orozco, la Fiscalía sostiene que sería uno de los integrantes de esta estructura criminal, la misma que secuestró y dio muerte al exteniente venezolano Ronald Ojeda.

Sin embargo, Orozco no habría participado directamente en ese crimen. Por ello, el fiscal Barros precisó que el imputado es investigado en la causa por su presunta pertenencia a Los Piratas de Aragua como parte de una asociación criminal, y no como autor material del homicidio de Ojeda.

En paralelo, durante esta jornada se realizó la audiencia de preparación del juicio oral por el secuestro y homicidio del exteniente venezolano Ronald Ojeda. En la acusación, el Ministerio Público atribuyó el crimen, ocurrido en febrero de 2024, a la célula conocida como “Los Piratas”, vinculada al Tren de Aragua.