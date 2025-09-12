Tratamiento contra el cáncer de mama triple negativo será gratuito en el sistema público desde 2025

El fármaco pembrolizumab (Keytruda) ingresará al Programa de Drogas de Alto Costo del Minsal.

El Ministerio de Salud anunció que, a partir de 2025, el tratamiento con pembrolizumab —comercializado como Keytruda— estará disponible de manera gratuita en el sistema público para pacientes con cáncer de mama triple negativo.

La medida se concretará mediante su incorporación al Programa de Drogas de Alto Costo (DAC), tras un acuerdo con el laboratorio MSD.

La ministra de Salud, Ximena Aguilera, explicó que el anticuerpo monoclonal permitirá ampliar el acceso a terapias innovadoras en una enfermedad caracterizada por su agresividad y por opciones limitadas de tratamiento.

Se estima que unas 650 mujeres por año recibirán el beneficio, cuyo valor mensual alcanza los $10 millones en el mercado privado.

Un avance para pacientes con diagnóstico complejo

El cáncer de mama triple negativo afecta entre el 11% y el 15% de los casos de esta patología en Chile. A diferencia de otros subtipos, carece de receptores hormonales y HER2, lo que limita las alternativas terapéuticas y hace que, en general, el abordaje inicial sea la quimioterapia.

El pembrolizumab se administrará en pacientes con diagnóstico confirmado y en combinación con quimioterapia en etapas tempranas de la enfermedad. Según Walbaum, su incorporación al DAC permitirá tratar a mujeres que, hasta ahora, no tenían cobertura para un medicamento de alto impacto en la sobrevida.