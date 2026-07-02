Tras una denuncia ciudadana: Las irregularidades por más de $1.847 millones detectadas por Contraloría en Castro

Tras una investigación especial realizada por la Contraloría Regional de Los Lagos, luego de recibir una denuncia ciudadana bajo reserva de identidad, se detectaron irregularidades por más de $1.847 millones en la Corporación Municipal de Castro.

Uno de los hallazgos más relevantes corresponde a pagos irregulares a empresas externas realizados por la Corporación Municipal de Castro para la Educación, Salud y Atención al Menor (CMC), con el fin de recuperar subsidios vinculados a licencias médicas.

La Contraloría General determinó que la CMC habría realizado pagos a las empresas por un monto de más de $1.847 millones, los cuales no se encontraban registrados por la corporación, mientras que en otros casos la información sobre las identidades y los antecedentes reportados por los proveedores no era consistente.

Por otro lado, la CMC enfrenta 11 juicios ejecutivos originados en el cobro de facturas cedidas a diversas empresas de factoring por un total de $833 millones, las cuales no contaban con el respaldo efectivo de sus prestaciones.

Entre otras irregularidades expuestas en el IF N°22 de 2026, se evidenciaron diferencias entre los registros internos y los datos entregados por las empresas, además de facturas con inconsistencias respecto de los registros del SII. Junto con ello, los antecedentes serán remitidos al Ministerio Público, al Servicio de Impuestos Internos (SII) y al Consejo de Defensa del Estado (CDE) para que se determinen las eventuales responsabilidades.

Los descargos de la municipalidad de Castro

A través de un comunicado publicado en sus redes sociales, la municipalidad de Castro se refirió al informe constatado por la Contraloría Regional sobre estas irregularidades administrativas.

A su vez, el alcalde de dicha comuna, Baltazar Elgueta, afirmó: “Hemos actuado con total transparencia, colaborando permanentemente con los organismos fiscalizadores y entregando todos los antecedentes requeridos durante este proceso”. Asimismo, reiteró su compromiso con la correcta gestión de la municipalidad.