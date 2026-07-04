Tras terremotos: Chile concreta tercer envío de ayuda humanitaria a Venezuela

Durante la noche de este viernes se concretó el envío de un tercer vuelo con ayuda humanitaria hacia Venezuela, luego de los terremotos que afectaron el país.

El pasado 24 de junio, dos terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 azotaron Venezuela con pocos segundos de diferencia. Hasta ahora se contabilizan más de 2.500 personas fallecidas y cerca de 11.000 heridas.

El vuelo Boeing 767 de la Fuerza Aérea de Chile fue monitoreado por el subsecretario Máximo Pavez, junto a la ministra de Salud, May Chomali, el ministro (s) de Defensa, Rodrigo Álvarez, y la subsecretaria de Salud Pública, Alejandra Pizarro, además de representantes de Senapred y el sector privado.

Entre la ayuda enviada se encuentran 35 mil dosis de vacunas. De ese total, 30 mil corresponden a vacunas contra el tétanos y 5 mil contra el sarampión, rubéola y parotiditis.

Las dosis serán entregadas a la Organización Panamericana de la Salud para su posterior distribución a través de los protocolos sanitarios internacionales que correspondan.

“Esta ayuda corresponde a lo que el Gobierno de Venezuela solicitó e informó como prioritario. En el caso del Ministerio de Salud, el requerimiento fue el envío de vacunas contra el sarampión, debido al brote comunitario que enfrentan, y de vacunas contra la difteria y el tétanos”, señaló Chomali.

🔴AHORA: encabezados por el Subsecretario del Interior, Máximo Pavez, autoridades monitorean envío de ayuda humanitaria tras terremoto que afectó a Venezuela. pic.twitter.com/nn3qPa7Gmh — SENAPRED (@Senapred) July 4, 2026

Por su parte, el subsecretario Pavez afirmó que con el tercer vuelo, Chile “reafirma su compromiso con la solidaridad internacional y con una respuesta rápida, coordinada y eficaz frente a las emergencias”.

Añadió que el avión llevaba “13 toneladas de ayuda para el pueblo venezolano: 35 mil dosis de vacunas, elementos de uso médico y también ayuda humanitaria consistente en alimentos y otras cosas”.

“Estamos orgullosos de haber podido estar en esta primera fase de respuesta ante la emergencia en Venezuela y vamos a seguir estando porque ese es el compromiso del presidente José Antonio Kast, ayudar a las personas”, comentó.