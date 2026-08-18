Ministerio de Energía elimina cobro de hora punta eléctrica para septiembre

El Ministerio de Energía anunció la eliminación del cobro de hora punta eléctrica para el mes de septiembre, acotando así la aplicación de esta tarifa hasta agosto.

El horario punta rige actualmente entre las 18:00 y las 22:00 horas, de lunes a viernes, entre los meses de abril y septiembre de cada año, y busca encarecer el consumo eléctrico en las horas de mayor demanda del sistema para incentivar que las personas y empresas distribuyan su consumo a lo largo del día.

“Acogimos la solicitud de eliminar hora punta en septiembre”

“Acogimos la solicitud de eliminar hora punta en el mes de septiembre y revisar la instrucción para el año 2027. La hora punta lo que hace es subir el costo de la energía en un horario, que es el que se ha señalado”, dijo la ministra de Energía, Ximena Rincón.

Según explicó la ministra, esta tarifa impacta directamente al sector productivo, en particular a pequeñas y medianas empresas que deben decidir entre mantener su producción asumiendo el mayor costo energético o reducir su actividad durante ese horario.

Con la eliminación del cobro en septiembre, el Ministerio de Energía busca reducir los gastos de pymes y empresas justamente en el mes en que, según ha señalado la cartera, el sector productivo registra mayor actividad, con la agricultura como uno de los rubros más beneficiados. La medida apunta a favorecer la productividad, la inversión y la generación de empleo en esos sectores.

Rincón adelantó además que el ministerio iniciará un proceso de estudio para evaluar cómo se aplicará el cobro de hora punta a partir de 2027, aunque no entregó detalles sobre los criterios que se utilizarán en esa revisión.