Dólar salta $10 tras débiles cifras de la economía nacional y retroceso del cobre

Este martes el dólar cerró con una fuerte alza de $10, luego de que se conocieran las cifras correspondientes al Producto Interno Bruto (PIB) del segundo trimestre y el cobre se moderara tras alcanzar máximos históricos en la Bolsa de Metales de Londres (LME).

Respecto a la economía nacional, el Banco Central informó que el PIB de Chile anotó una contracción interanual de 0,2% durante el segundo trimestre de 2026, arrastrado principalmente por el sector de la minería y la construcción.

Asimismo, en Londres el metal rojo sufrió un retroceso de 3,47% y finalizó la sesión en US$ 6,50 la libra, luego de que el lunes anotara máximos históricos por US$ 6,73.

En concreto, hacia la tarde de este martes el dólar cerró en $926,3, regresando así a un tipo de cambio cercano a los primeros días de agosto.

El analista de mercados de Capitaria, Lucas Santillán, afirmó que se trata de uno de los saltos diarios más agresivos de las últimas semanas, y marca un quiebre claro del rango lateral en el que venía operando el par.

“El análisis técnico del USD/CLP cambia de forma relevante: el par rompió con volumen la zona de $916-918 que veníamos monitoreando como resistencia clave, invalidando el sesgo bajista que predominaba desde la semana pasada. El precio se instala en una zona que no visitaba desde inicios de agosto, lo que abre la puerta a que el próximo objetivo técnico relevante sea la zona psicológica de $930, siempre que el dólar logre consolidar por sobre los $920 en las próximas sesiones”, explicó.

“Por el contrario, una eventual estabilización del cobre podría generar una corrección hacia la zona de $918-920, que ahora pasaría a actuar como soporte inmediato tras haber sido resistencia. El foco de mañana estará en las actas del FOMC, clave para definir si el dólar consolida este nuevo nivel o corrige, especialmente si el cobre logra estabilizarse”, cerró.

Por su parte, Juan Ortiz, senior account manager de XTB, señaló: “El dólar internacional ha tenido una incidencia más acotada durante la jornada. Si bien el deterioro de las conversaciones entre Estados Unidos e Irán favorece un escenario de mayor aversión al riesgo, la divisa estadounidense todavía parece estar asimilando las recientes cifras de empleo y desempleo en EE.UU., limitando por ahora una apreciación más marcada”.

En esa línea, afirmó que mientras el USD/CLP consiga mantenerse por sobre la antigua zona de resistencia situada en torno a los $915, el sesgo de muy corto plazo se mantendría alcista, dejando como primeras zonas de interés los $920-$925 y, posteriormente, la región de $930.

“Por el contrario, una recuperación significativa del cobre, acompañada de una disminución de las tensiones entre Estados Unidos e Irán y una caída del petróleo, podría debilitar este escenario y llevar nuevamente al tipo de cambio hacia la zona de $915-$910. De momento, la combinación de cobre corrigiendo, petróleo sobre US$ 90 y tasas estadounidenses elevadas entrega un escenario ligeramente más favorable para la continuidad alcista del dólar frente al peso chileno”, cerró.