Guillermo Ramírez valora cambios a reforma de seguridad y advierte que “vamos a necesitar votos de la centroizquierda”

El diputado y presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, se mostró a favor de los cambios introducidos por el Ejecutivo en la reforma constitucional de seguridad previo a su debate parlamentario.

Sus dichos se dan luego de que el parlamentario advirtiera que no apoyaría un cambio de rango constitucional ni los que aparecían en el borrador.

En conversación con La Tercera, el timonel de la UDI dijo que el ministro de Seguridad, Martín Arrau, tiene buenas capacidades de diálogo y se manifestó a favor de recoger las inquietudes de su partido sobre la iniciativa.

Ramírez sostuvo que estas conversaciones se deben extender más allá del oficialismo, dado que para hacer cambios a la Carta Magna se debe aprobar por 4/7 en la Cámara de Diputadas y Diputados, y también en el Senado.

“En la Cámara de Diputados, asumiendo que el Partido Nacional Libertario se alinea, tenemos 76 votos de 155, o sea, eso no es ni la mitad. Necesitamos llegar creo que a 89. Nos faltan 13. En el Senado, en rigor, tenemos 24. Necesitamos 29. Nos faltan 5“, argumentó.

“Si queremos aprobar esto, vamos a necesitar votos de la centroizquierda“, expresó.

Ramírez señaló que ve una postura parecida en sus pares de Renovación Nacional (RN), tras los dichos de su presidenta, Andrea Balladares, respecto a la posibilidad de ajustar el proyecto.

“La UDI lo que quiere es lograr ese acuerdo para que salgan los 4/7 para aprobar esta reforma, aunque haya que hacerle modificaciones, pero que no sacrifique el fondo”, concluyó.