Tras admisibilidad de proyectos en la Cámara: Gobierno reitera rechazo a feriado del 17 de septiembre y espera que “no se innove”

El biministro del Interior y Segegob, Claudio Alvarado, abordó la decisión de la Cámara de Diputadas y Diputados sobre la admisibilidad de los proyectos que buscan declarar el 17 de septiembre como feriado.

Con votos de la oposición y del oficialismo se respaldó la admisibilidad de tres mociones parlamentarias, una del Partido Comunista (PC) y dos del Partido de la Gente (PDG).

La iniciativa ha sido rechazada por parte del Gobierno, que afirmó que no entregará su patrocinio; sin embargo, los diputados admitieron los proyectos. Luego de esto, la propuesta deberá discutirse en la Comisión de Gobierno Interior.

Bajo ese contexto es que la autoridad recalcó la oposición del Gobierno a las propuestas: “Nosotros hemos manifestado claramente que el sistema de feriados para el mes de septiembre quedó resuelto hace bastante tiempo atrás en el mismo Congreso Nacional por un acuerdo transversal de todas las bancadas políticas”.

Si bien aseveró que el Ejecutivo “no tiene ninguna atribución” para inhibir las iniciativas parlamentarias, dijo que estos elementos ya están definidos.

“Ya está normado, está arreglado y, antes de que se llegara a ese acuerdo transversal. Todos los años existían iniciativas de feriados más o feriados menos que confunden finalmente a la opinión pública”, remarcó Alvarado.

Y agregó que “en este caso se votó la admisibilidad porque la mesa lo declaró inadmisible y siguió su curso para tramitación”.

“Uno esperaría que, cuando estas cosas están resueltas o están definidas, no se innove en la materia. Espero que ese trámite legislativo, al final del día, no transforme un día adicional de feriado porque eso tiene múltiples consecuencias para el PIB, para la contribución económica del país”.

“Para el gobierno, la condición de feriados para este año está absolutamente definida”, cerró el secretario de Estado.