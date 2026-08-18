Tribunal decreta prisión preventiva para Michael Clark y otros tres imputados por Caso Sartor

El 4° Tribunal de Garantía de Santiago decretó prisión preventiva contra Pedro Pablo Larraín, Carlos Larraín, Michael Clark y Sergio Yáñez, en el marco del Caso Sartor, tras una audiencia de formalización que se extendió por alrededor de dos semanas y en la que se vieron involucrados fundadores, controladores, directores, ejecutivos y socios clave de la firma.

La Fiscalía describió durante las audiencias que la organización operaba bajo una estructura delictual “sofisticada”, cuyo perjuicio ascendería a cerca de US$ 180 millones.

Los imputados enfrentan cargos por administración desleal, negociación incompatible, entrega de información falsa al mercado, estafa, fraude por omisión de oferta pública de adquisición (OPA) y lavado de activos.

Prisión preventiva por peligro para la investigación y la sociedad

El tribunal fundamentó la prisión preventiva de Pedro Pablo Larraín, Michael Clark y Sergio Yáñez en el peligro para la investigación y la seguridad de la sociedad, mientras que en el caso de Carlos Larraín la medida se sustentó únicamente en el peligro para la sociedad.

La Fiscalía había solicitado la misma cautelar para Rodrigo Bustamante, aunque el tribunal optó finalmente por arresto domiciliario parcial y arraigo nacional en su caso.

Juan Carlos Jorquera recibió la misma medida que Bustamante, arresto domiciliario parcial y arraigo nacional, pese a que la Fiscalía había pedido arresto domiciliario total en su contra.

El plazo de investigación fijado por el Ministerio Público para continuar indagando el caso es de 200 días.