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Presidente Kast decreta estado de excepción constitucional de catástrofe en Tocopilla tras afectaciones por aluvión

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Durante la tarde de este martes, el presidente José Antonio Kast anunció que se decretará estado de excepción constitucional de catástrofe en la comuna de Tocopilla, Región de Antofagasta, tras la baja segregada que ha provocado diversas afectaciones.

A través de X, el jefe de Estado informó que “debido a las graves afectaciones del temporal en Tocopilla, he decidido decretar estado de excepción constitucional de catástrofe para la provincia de Tocopilla y disponer de todos los recursos humanos y materiales que permitan enfrentar esta emergencia”.

Además, comentó que el subsecretario del Interior, Máximo Pavez, se encuentra desde la noche del lunes en Tocopilla y que pronto asumirá un jefe de la Defensa Nacional, quien coordinará a las fuerzas en la zona.

En coordinación con la Delegación Presidencial Regional de Antofagasta y la Dirección Regional de Senapred, se modificó la cobertura de la Alerta Roja por evento meteorológico a nivel regional, la cual se mantiene vigente desde este martes 18 de agosto hasta que las condiciones cambien.

Cabe mencionar que la Alerta Amarilla por evento meteorológico para la provincia de El Loa y las comunas de Sierra Gorda y María Elena fue cancelada, quedando contenida en esta ampliación de la cobertura de la Alerta Roja.

Por otro lado, la Dirección Regional de Gendarmería de Antofagasta reportó que, producto de las condiciones meteorológicas en la provincia de Tocopilla, se efectuó la evacuación del Centro de Detención Preventiva de la ciudad, con el objetivo de resguardar la integridad de las personas privadas de libertad.

En ese contexto, la institución concretó el traslado de 535 imputados. De ellos, 473 hombres fueron derivados al Complejo Penitenciario de Antofagasta y 62 mujeres, al Centro Penitenciario Femenino de la comuna.

En el operativo participaron 110 funcionarios de Gendarmería y 10 vehículos institucionales, quienes actuaron de manera coordinada con los organismos de apoyo a la emergencia, como Carabineros y el municipio de Tocopilla, que destinó siete vehículos para el traslado, además del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred).

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