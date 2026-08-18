¿Subirán las bencinas? Petróleo sigue al alza y se mantiene sobre los US$ 90 tras aumento de tensiones en Medio Oriente

El precio del petróleo se mantuvo al alza este martes y por sobre los US$ 90 por barril, en una sesión marcada por la volatilidad tras el aumento de las tensiones entre Estados Unidos e Irán.

El crudo Brent cotizaba en US$ 91,01 por barril, con un avance de 0,15%, mientras el WTI subía 0,52% hasta US$ 84,94.

Trump califica el estrecho de Ormuz como “nuevo territorio estadounidense”

La volatilidad de la jornada se explica por declaraciones del presidente estadounidense, Donald Trump, quien afirmó que no mantenía conversaciones con Irán y que tampoco había ninguna programada.

Trump agregó tensión al escenario al calificar como “nuevo territorio estadounidense” al estrecho de Ormuz, a través de un mensaje publicado en su red, Truth Social.

El estrecho es uno de los pasos marítimos más relevantes para el comercio petrolero mundial, ya que por él transita una parte significativa del crudo exportado desde Medio Oriente.

Las declaraciones se dieron un día después de que venciera el plazo de 60 días de tregua acordado entre ambos países, lo que elevó la incertidumbre sobre el estado de las relaciones bilaterales.

El mercado ha seguido de cerca la evolución de este conflicto en las últimas semanas, dado su impacto directo sobre las rutas de exportación de crudo desde la región. Un escalamiento mayor de las tensiones o cualquier interrupción del tránsito por el estrecho de Ormuz tendría un efecto alcista adicional sobre los precios del petróleo a nivel global.

¿Subirán las bencinas este jueves?

La alza sostenida del petróleo ha sembrado la duda sobre si se realizará un ajuste a los precios de los combustibles. En ese marco, Emanoelle Santos, analista de mercados de XTB, señaló que sí habría variaciones este jueves 20 de agosto.

“Estimamos que la bencina de 93 octanos podría registrar un alza de entre $32 y $37 por litro, mientras que la bencina de 97 octanos subiría entre $32 y $38 por litro. En el caso del diésel, proyectamos un incremento de entre $30 y $35 por litro“, proyectó.

“La presión continúa asociada principalmente al nivel de los precios internacionales de los combustibles, aunque la evolución reciente del peso chileno ayuda a moderar parcialmente el impacto. El ajuste definitivo dependerá del cálculo del MEPCO y de las condiciones de mercado consideradas al cierre del periodo de referencia”, cerró.