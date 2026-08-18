Conducción temeraria: ¿Qué dice la ley sobre superar en 60 km/h el límite de velocidad?

De acuerdo a ley 21.495, la conducción temeraria es cuando los conductores superan por 60 km/h el límite de velocidad en la zona por las circulan.

En conversación con CNN Chile AM, el secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Seguridad de Tránsito (Conaset), Alberto Escobar, entregó más detalles de esta situación y de la legislación.

“En el caso de que excedas en 60 kilómetros por hora la velocidad máxima, es decir, en carretera de 120 a 180, en ese momento se convierte en un delito, que ya es una cosa distinta, con una penalidad distinta, que puede terminar incluso con cárcel efectiva”, dijo Escobar.

Incluso, quien sobrepase los 60 kilómetros por hora los límites de velocidad establecidos en los artículos 145 y 146 será sancionado con la pena de:

Prisión en su grado máximo o una multa de 2 a 10 UTM.

en su grado máximo o una multa de 2 a 10 UTM. La suspensión de la licencia de conducir por 6 meses a 2 años si es sorprendido por primera vez.

si es sorprendido por primera vez. Si es visto por segunda ocasión, se suspenderá la licencia por 5 años .

. Y, si es atrapado por tercera vez, se le cancelará la licencia indefinidamente.

Y si le provocan lesiones de extrema gravedad o la muerte de una persona por conducir a alta velocidad, las consecuencias pueden aumentar. La pena puede ser entre 3 a 10 años de cárcel.

“Por cada kilómetro que excedes la velocidad máxima, es decir, de 50 a 51, lo que parece muy poco, aumenta en un 7% la probabilidad de tener un siniestro vial con resultado de muerte. Es decir, es exponencial el peligro que supone el exceso de velocidad”, enfatizó Escobar.

El secretario ejecutivo destacó la legislación chilena, por la robustez legal que tiene. “En América Latina podríamos decir que somos un ejemplo”, manifestó.

Respecto a los avances de la legislación, el secretario ejecutivo de la Conaset manifestó que gracias a esta ley se han registrado avances en términos de fiscalización. “Hay un momento donde efectivamente se logra poder fiscalizar, lo cual además resulta excesivamente seguro para la policía y los que fiscalizan”, agregó.