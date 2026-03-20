Tras retiro desde Contraloría, ministro Rabat aclara que el Plan Nacional de Derechos Humanos está en “estudio” y que buscan reingresarlo “lo antes posible”

El ministro de Justicia, Fernando Rabat, aclaró en qué situación se encuentra el Tercer Plan Nacional de Derechos Humanos 2026-2029, retirado desde la Contraloría cuando estaba en etapa de toma de razón.

Durante este viernes, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Fernando Rabat, abordó la decisión de retirar el Tercer Plan Nacional de Derechos Humanos (PNDH) 2026-2029 desde la Contraloría General de la República (CGR), donde se encontraba en etapa de toma de razón.

Tras ser consultado sobre este tema, aclaró que actualmente se está “iniciando su estudio” y agregó que este proceso está a cargo del subsecretario de Derechos Humanos, Pablo Mira.

“La idea es reingresarlo lo antes posible, pero estamos analizándolo”, precisó.

En cuanto a los plazos para reingresar el plan al ente contralor, subrayó que “son muchas páginas, son muchas medidas y estamos haciendo un estudio acabado de ello para poder reingresar lo antes posible”.

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Por otro lado, sostuvo una reunión con la presidenta del Tribunal Constitucional (TC), Daniela Marzi. La instancia, señaló, tuvo como objetivo “fortalecer las relaciones institucionales entre ambos organismos”.

Finalmente, concluyó que su cartera tendrá cinco lineamientos: relación con el Poder Judicial, deber en seguridad, derechos humanos, atención a las personas y probidad.