País gobierno

Ministro Fernando Rabat confirma retiro del Plan Nacional de Derechos Humanos desde Contraloría: “Una vez revisado, se reingresará”

Por CNN Chile

17.03.2026 / 23:44

{alt}

El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Fernando Rabat, confirmó que fue retirado de la Contraloría el Tercer Plan Nacional de Derechos Humanos 2026-2029, que se encontraba en la etapa de toma de razón. “Ese proyecto se va a revisar, como corresponde a una nueva administración, y luego va a ser reingresado”, aclaró.

El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Fernando Rabat, se refirió al retiro del Tercer Plan Nacional de Derechos Humanos (PNDH) 2026-2029 desde la Contraloría General de la República (CGR), donde se encontraba en la etapa de toma de razón.

“Ese proyecto se va a revisar, como corresponde a una nueva administración, y luego va a ser reingresado a Contraloría, cumpliendo con la obligación legal que tenemos a ese respecto”, aclaró.

Asimismo, detalló que “una vez revisado, se reingresará con aquellas modificaciones que al Poder Ejecutivo le parezcan, en cumplimiento de la ley”.

Cabe mencionar que este plan fue presentado por el entonces titular de Justicia, Jaime Gajardo, y contemplaba 175 acciones en distintos organismos públicos, con foco en la promoción de la igualdad y la no discriminación, el fortalecimiento del acceso a la justicia, la protección frente a la violencia, el resguardo de la memoria histórica, el desarrollo sostenible y la educación en derechos humanos.

Según publicó La Tercera, este proceso contó con cerca de 140 reuniones técnicas, la inclusión de propuestas ciudadanas y la participación de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

DESTACAMOS

Negocios "Es problemático": Ignacio Briones cuestiona el concepto de "gobierno de emergencia" de Kast e insta a realizar reformas estructurales

LO ÚLTIMO

Mundo Trump acusa de "cobardes" a países aliados por no ayudar con el estrecho de Ormuz
Ana Tijoux estrena EP colaborativo con DJ Dacel y revela que tiene disco nuevo en camino
Alemania busca médicos y enfermeros en el extranjero: déficit sanitario abre opción para profesionales chilenos
Herramienta IA de Google permite cotizar automáticamente los vuelos más baratos: Así puedes usarla
“Ya está zanjado”: Paulina Núñez adelanta fórmula que usará el Gobierno para enfrentar crísis de combustibles
Sistema frontal avanza desde el sur hacia la zona central del país | CNN Tiempo