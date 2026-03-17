Ministro Fernando Rabat confirma retiro del Plan Nacional de Derechos Humanos desde Contraloría: “Una vez revisado, se reingresará”

El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Fernando Rabat, confirmó que fue retirado de la Contraloría el Tercer Plan Nacional de Derechos Humanos 2026-2029, que se encontraba en la etapa de toma de razón. “Ese proyecto se va a revisar, como corresponde a una nueva administración, y luego va a ser reingresado”, aclaró.

El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Fernando Rabat, se refirió al retiro del Tercer Plan Nacional de Derechos Humanos (PNDH) 2026-2029 desde la Contraloría General de la República (CGR), donde se encontraba en la etapa de toma de razón.

“Ese proyecto se va a revisar, como corresponde a una nueva administración, y luego va a ser reingresado a Contraloría, cumpliendo con la obligación legal que tenemos a ese respecto”, aclaró.

Asimismo, detalló que “una vez revisado, se reingresará con aquellas modificaciones que al Poder Ejecutivo le parezcan, en cumplimiento de la ley”.

Cabe mencionar que este plan fue presentado por el entonces titular de Justicia, Jaime Gajardo, y contemplaba 175 acciones en distintos organismos públicos, con foco en la promoción de la igualdad y la no discriminación, el fortalecimiento del acceso a la justicia, la protección frente a la violencia, el resguardo de la memoria histórica, el desarrollo sostenible y la educación en derechos humanos.

Según publicó La Tercera, este proceso contó con cerca de 140 reuniones técnicas, la inclusión de propuestas ciudadanas y la participación de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.