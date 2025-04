Tras reclamos de los asistentes por cancelación de artistas: Sernac cita a declarar a productora del Florida Bier Festival

El Servicio busca que el representante legal de la productora entregue explicaciones respecto a "las razones que llevaron a que los artistas que estaban confirmados no se presentaran".

El Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) citó a declarar al representante legal de la productora Florida Bier Spa., a cargo del Florida Bier Festival, debido a múltiples reclamos de los asistentes al evento.

¿Qué pasó?

Las quejas ocurrieron, ya que los consumidores aseguran que el día en que se realizó el show, el pasado 5 de abril en el Estadio Cordep de La Florida, no se presentaron los artistas que habían sido anunciados en la parrilla; además de problemas de seguridad.

Durante la jornada estaba planificada la presentación de más de una decena de artistas en vivo, como la Sonora Malecón, Garras de Amor y Sol y LLuvia, junto a cervecerías y gastronomía.

Sin embargo, aquello no ocurrió. En detalle, el servicio ha recibido 59 reclamos, y a través de redes sociales también circulan quejas en torno al evento.

Por ejemplo, algunos de los testimonios recibidos señalan: “Compré entradas para un evento, el cual lo cambiaron de fecha 3 veces, y ayer (sábado) al llegar al lugar, me doy cuenta que llevaron artistas falsos, no siendo originales como prometían en la publicidad. Ofrecieron 12 bandas y salieron 3, ya que las otras eran mentira y lo hicieron viral en redes sociales que ellos no iban al evento. Sufrí perdida de dinero en locomoción y nos pegaron y tiraron gases para echar a la gente”.

Otro de los casos comentó que “el festival no cumplió con los artistas que ofreció, estuvo 2 horas sin show, la gente empezó a poner en peligro a los demás asistentes, no había guardias para controlar la situación y finalmente las bandas que llegaron no se presentaron porque no les habían pagado”.

¿Qué busca el Sernac?

Producto de la gravedad de la situación, el organismo citó a declarar al representante legal de la productora para que explique lo ocurrido el sábado y entregue “las razones que llevaron a que los artistas que estaban confirmados no se presentaran”.

También se le solicitará información respecto a los mecanismos que se utilizarán para compensar a los consuidores afectados.

El Sernac reunirá todos los antecedentes para así determinar los mecanismos de protección respectivos.

Según señaló el Servicio, esta no es la primera vez que la productora incurre en incumplimientos que afectan a las personas consumidoras.

A la fecha se tienen “cuatro denuncias en tramitación ante los tribunales de justicia en contra de esta empresa, para que sean sancionadas con las más altas multas a beneficio fiscal”.