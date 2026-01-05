Tras la primera ola de calor de 2026: Bajan las temperaturas en Santiago y pronostican posibles lluvias

Tras una semana con calor extremo, se proyecta una disminución de las temperaturas.

La semana pasada, se registró la primera ola de calor del 2026, con temperaturas que alcanzaron hasta los 40° C en algunas zonas del país.

Sin embargo, este lunes gran parte de la capital amaneció con una sensación de temperaturas más bajas e incluso se registró llovizna. Esto trae un descanso después de varios días con máximas que no bajaban de los 30° C.

De ese modo, el portal Meteored pronosticó que esta semana no se registrará un calor extremo y que las máximas podrían llegar hasta 32° C.

Incluso, para el jueves se proyectan posibles lluvias y tormentas eléctricas.

Temperaturas para la segunda semana de enero

Según Meteored, las temperaturas se proyectan de la siguiente manera: