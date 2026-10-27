Tras paso del sistema frontal: Las Condes suspende las clases este martes en colegios y jardines municipales

Debido al intenso sistema frontal registrado la tarde-noche de este lunes en la Región Metropolitana, se suspendieron las clases en los colegios municipales de Las Condes para este martes 27 de octubre.
La suspensión rige en todos los colegios y jardines infantiles de la Corporación de Educación y Salud de Las Condes.
La medida “busca resguardar la seguridad y el bienestar de nuestros estudiantes, vecinos, funcionarios y comunidad educativa”, señalaron desde el municipio.
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Desde el Gobierno también confirmaron la suspensión de clases para los colegios que están al interior del polígono de seguridad de San Carlos de Apoquindo, que comprende sectores delimitados por Camino Las Flores, avenida La Plaza, Quebrada Honda, Colina Vista Hermosa, General Blanche, Paul Harris y Camino El Alba.
Cabe señalar que hay 10 comunas de la RM bajo alerta roja declarada por Senapred. Se trata de San José de Maipo, Puente Alto, Pirque, La Florida, Peñalolén, La Reina, Las Condes, Lo Barnechea, Vitacura y Colina.
Por otro lado, en la Región de O’Higgins, este martes 27 de octubre se suspendieron las clases en los colegios municipales en Requínoa, luego del tornado clasificado como EF-2 que afectó la comuna ayer lunes.
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